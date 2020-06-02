США выделили Туркменистану дополнительные $500 000 на борьбу с COVID-19

CentralAsia (TM) - Правительство США выделило дополнительные $500 000 на поддержку мер Туркменистана по предотвращению COVID-19.

Как сообщили в посольстве США в Туркменистане, общий объем государственных ресурсов США, предоставленных всем партнерам в стране, составил $1,42 миллионов.

Дополнительное финансирование будет предоставлено ЮНИСЕФ в Туркменистане для улучшения информирования о рисках и усилий по профилактике инфекций и борьбе с ними.

На предоставленные средства Министерство образования Туркменистана будет продвигать гигиеническую практику и предоставлять дополнительные материалы для профилактики COVID-19 в школах и других учреждениях. Посольство отмечает, что «Туркменистан не сообщал о каких-либо подтвержденных случаях COVID-19 в пределах своих границ, но принял меры по предотвращению распространения COVID-19 и подготовке к возможным подтвержденным случаям в будущем».

