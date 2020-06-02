В Узбекистане главврач уволен за оскорбление подчиненных

CentralAsia (UZ) - Главный врач Ташкентского областного центра санитарно-эпидемиологического благополучия (ЦСЭБ) Бахтиёр Балтабаев освобожден от должности "за грубое и неэтичное обращение с подчиненными". Об этом сообщила 2 июня пресс-служба министерства здравоохранения.

Ранее в социальных сетях распространилось видео длительностью около 10 минут, в котором Балтабаев в своем рабочем кабинете оскорбляет сотрудников за невыполнение поручения по доставке анализов, предположительно в НИИ вирусологии. Главврач повышает голос и использует при этом нецензурную лексику.

"Главный врач областного центра санитарно-эпидемиологического благополучия Бахтиер Балтабаев повел себя грубо и некорректно со своими подчиненными. В соответствии с законом в отношении него были приняты соответствующие меры", — говорится в сообщении.