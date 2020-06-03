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  3 июня 2020
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В Узбекистане выявили 10 новых случаев коронавируса. Всего 3760

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 23:00 часов 2 июня количество случаев коронавируса в Узбекистане составляет 3760 (+10).

По данным Минздрава, 7 случаев новых заболеваний было выявлено в Навоийской области среди лиц, находящихся на карантине из-за контакта с больными коронавирусом, 2 в Ташкенте среди населения и 1 в Карантинном центре (въехавший в страну через Казахстан).

В настоящее время в стране выздоровели 2908 человек, инфицированных коронавирусом (77%), 837 пациентов проходят лечение.

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