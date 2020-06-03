Монголия считается страной с самым низким числом инфицированных COVID-19 в мире, - посол Южной Кореи

CentralAsia (MNG) -

Заместитель премьер-министра Монголии и председатель Государственной чрезвычайной комиссии Ө.Энхтувшин принял посла Республики Корея в Монголии Ли Ё Хуна и постоянного представителя KOICA Джу Хейн Нана.

Заместитель премьер-министра Монголии и председатель Государственной чрезвычайной комиссии Ө.Энхтувшин принял посла Республики Корея в Монголии Ли Ё Хуна и постоянного представителя KOICA Джу Хейн Нана.

Заместитель премьер-министра выразил удовлетворение тем, что отношения между Монголией и Республикой Корея расширились до уровня «комплексного партнерства» во всех областях, и в этом году исполняется 30 лет дипломатических отношений между странами.

Заместитель премьер-министра выразил удовлетворение тем, что отношения между Монголией и Республикой Корея расширились до уровня «комплексного партнерства» во всех областях, и в этом году исполняется 30 лет дипломатических отношений между странами.

Стороны обменялись информацией о ситуации с инфекцией COVID-19 в двух странах и принимаемых мерах.

Стороны обменялись информацией о ситуации с инфекцией COVID-19 в двух странах и принимаемых мерах.

«Монголия - страна с самым низким числом людей, инфицированных COVID-19 в мире. В частности, между Россией и Китаем низкая распространенность вируса является результатом мер, принятых правительством и Государственной чрезвычайной комиссии.