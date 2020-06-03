Монголия считается страной с самым низким числом инфицированных COVID-19 в мире, - посол Южной Кореи

- Монголия, происшествия
- 7:58, 03 июня 2020
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CentralAsia (MNG) -
Заместитель премьер-министра Монголии и председатель Государственной чрезвычайной комиссии Ө.Энхтувшин принял посла Республики Корея в Монголии Ли Ё Хуна и постоянного представителя KOICA Джу Хейн Нана.
Заместитель премьер-министра выразил удовлетворение тем, что отношения между Монголией и Республикой Корея расширились до уровня «комплексного партнерства» во всех областях, и в этом году исполняется 30 лет дипломатических отношений между странами.
Стороны обменялись информацией о ситуации с инфекцией COVID-19 в двух странах и принимаемых мерах.
«Монголия - страна с самым низким числом людей, инфицированных COVID-19 в мире. В частности, между Россией и Китаем низкая распространенность вируса является результатом мер, принятых правительством и Государственной чрезвычайной комиссии.
Выборы пройдут в Монголии в конце июня этого года. Наши парламентские выборы состоялись в апреле прошлого года. В Корее не наблюдалось увеличения числа случаев заражения COVID-19, связанных с выборами. Мы просто следовали принципу, что все должно быть прозрачным», - отметил посол Кореи в Улан-Баторе.
«С Божьей помощью и при поддержке международных организаций в Монголии не зафиксированы случаи заражения внутри страны. Но нет причин для самоуспокоенности. Наша страна эвакуирует тысячи своих граждан. И тем выше риск. Трафик увеличивается во время выборов, я беспокоюсь об этом. Риск особенно высок среди молодежи. Поэтому мы только что выпустили постановление, которому должны следовать во время выборов. Это регулирование основано на опыте парламентских выборов в Корее», - сказал Ө.Энхтувшин.
В ходе встречи представительство Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) в Монголии передало в дар Государственной чрезвычайной комиссии защитное снаряжение на сумму $35 тыс.
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