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  3 июня 2020
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Монголия считается страной с самым низким числом инфицированных COVID-19 в мире, - посол Южной Кореи

CentralAsia (MNG) -  

Заместитель премьер-министра Монголии и председатель Государственной чрезвычайной комиссии Ө.Энхтувшин принял посла Республики Корея в Монголии Ли Ё Хуна и постоянного представителя KOICA Джу Хейн Нана.

Заместитель премьер-министра выразил удовлетворение тем, что отношения между Монголией и Республикой Корея расширились до уровня «комплексного партнерства» во всех областях, и в этом году исполняется 30 лет дипломатических отношений между странами.

Стороны обменялись информацией о ситуации с инфекцией COVID-19 в двух странах и принимаемых мерах.

«Монголия - страна с самым низким числом людей, инфицированных COVID-19 в мире. В частности, между Россией и Китаем низкая распространенность вируса является результатом мер, принятых правительством и Государственной чрезвычайной комиссии.
Выборы пройдут в Монголии в конце июня этого года. Наши парламентские выборы состоялись в апреле прошлого года. В Корее не наблюдалось увеличения числа случаев заражения COVID-19, связанных с выборами. Мы просто следовали принципу, что все должно быть прозрачным», - отметил посол Кореи в Улан-Баторе.

«С Божьей помощью и при поддержке международных организаций в Монголии не зафиксированы случаи заражения внутри страны. Но нет причин для самоуспокоенности. Наша страна эвакуирует тысячи своих граждан. И тем выше риск. Трафик увеличивается во время выборов, я беспокоюсь об этом. Риск особенно высок среди молодежи. Поэтому мы только что выпустили постановление, которому должны следовать во время выборов. Это регулирование основано на опыте парламентских выборов в Корее», - сказал Ө.Энхтувшин.

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В ходе встречи представительство Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) в Монголии передало в дар Государственной чрезвычайной комиссии защитное снаряжение на сумму $35 тыс.
Парламентские выборы в Монголии пройдут 24 июня. В связи с выборами правительство страны утвердило меры для обеспечения безопасности избирателей и предотвращения распространения коронавируса.


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