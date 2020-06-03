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  3 июня 2020
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В первом квартале 2020 года Монголия импортировала 34 тонны мыла

CentralAsia (MNG) -  В Монголии из-за новой коронавирусной инфекции за первые четыре месяца этого года импорт мыла для рук увеличился в семь раз по сравнению с прошлым годом.

Согласно статистике Главного таможенного управления, мыло для рук измеряется в килограммах.

По состоянию на апрель 2019 года Монголия импортировала 4 861 кг мыла на сумму $16,5 тыс. За первые четыре месяца 2020 года это число увеличилось в семь раз, и Монголия импортировала всего 33 954 кг мыла на сумму $79,3 тыс.

Продукты, потребление которых резко возросло в связи с новой коронавирусной инфекцией, также включают медицинские приборы, оборудование и маски.

Только импорт масок в стране повысился в 17 раз по сравнению с прошлым годом.

За первые пять месяцев 2020 года Монголия импортировала в общей сложности 17,5 млн масок, 87 522 комплекта для тестирования на коронавирус, 18 839 защитной одежды и 12,8 млн медицинского оборудования.

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