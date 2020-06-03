В 2020 году экономика Монголии, вероятно, замедлится из-за пандемии COVID-19, - Всемирный банк

CentralAsia (MNG) - В Монголии зачисление в начальную школу составляет 97% в сочетании со снижением материнской и детской смертности (45 на 100 000 живорождений в 2017 году и 16 на 1000 в 2018 году соответственно).

В 2020 году экономика Монголии, вероятно, замедлится из-за негативных последствий глобальной пандемии COVID-19. Экономический рост замедлился до 5,1% в 2019 году, 7,2% — в 2018 году и 5,4% — в 2017 году, что в основном обусловлено вялыми показателями горнодобывающего сектора в результате снижения цен на сырье и снижения качества экспорта минеральных ресурсов. Что касается спроса, устойчивое частное потребление, значительный приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и увеличение государственных инвестиций были частично компенсированы отрицательным вкладом роста чистого экспорта. Сальдо бюджета Монголии в 2019 году было положительным, сальдо второй год подряд на фоне превышения доходов.





Бюджетная позиция страны значительно улучшилась до профицита 1,4% в 2019 году и 2,6% в 2018 году из-за дефицита в 15,3% ВВП в 2016 году. Эти показатели способствовали резкому сокращению государственного долга в 2017-2019 годах.





Ожидается, что в 2020 году экономический рост продолжит снижаться, так как меры, принятые в Монголии и во всем мире для сдерживания распространения COVID-19, оказывают влияние на спрос и предложение в экономике. Горнодобывающая отрасль и сфера услуг уже пострадали. Тем не менее, если воздействие COVID-19 не будет продолжено на местном и глобальном уровнях, ожидается, что в среднесрочной перспективе рост будет ускоряться при поддержке более сильного импульса в горнодобывающем секторе, частном потреблении и частных инвестициях.





Другие риски для перспективы включают политическую неопределенность в связи с выборами 2020 года, климатические шоки (засуха / наводнение, суровая зима) и ограниченный прогресс в реформах банковского сектора и в решении проблем противодействия отмыванию денег.





Всемирный банк работает с правительством над решением проблем, возникающих в связи с пандемией COVID-19. 2 апреля Совет директоров утвердил $26,9 млн для Монгольского проекта по реагированию на чрезвычайные ситуации и обеспечению готовности системы здравоохранения к COVID-19 для удовлетворения неотложных потребностей перед лицом пандемии и для лучшей подготовки к будущим кризисам в области здравоохранения. Кроме того, в рамках текущего проекта электронного здравоохранения было мобилизовано $2,2 млн для закупки наиболее необходимого медицинского диагностического оборудования.





Официальный национальный уровень бедности в Монголии колебался с 2010 года. Уровень бедности резко сократился с 38,8% до 21,6% во время экономического бума в 2010-2014 гг. Тем не менее, в период с 2016 по 2018 год сокращение бедности происходило неравномерно, сокращаясь в сельской местности, но не в городских районах. Рост в сельской местности был более быстрым и благоприятным для бедных, что способствовало сокращению сельской бедности с 34,9% в 2016 году до 30,8% в 2018 году, чему способствовали рост цен на скот и расширение программ социальной защиты, ориентированных на бедность.





В отличие от этого, уровень городской бедности оставался неизменным на уровне 27% с 2016 по 2018 год, что в основном обусловлено застойным ростом заработной платы в самой бедной группе населения. Следовательно, бедность все больше концентрируется в городских районах. В ближайшие годы финансово устойчивая политика в области труда и социальной защиты, ориентированная на бедность, в сочетании с позитивным экономическим прогнозом будет иметь ключевое значение для сокращения бедности.





Для обеспечения устойчивого и всестороннего роста и сокращения масштабов нищеты Монголии также необходимо будет укрепить управление; создать институциональный потенциал для эффективного управления государственными доходами; эффективно распределять свои ресурсы между расходами, инвестициями и сбережениями; и обеспечить равные возможности для всех своих граждан в городских и сельских районах, пишет Всемирный банк.

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