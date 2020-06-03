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  3 июня 2020
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Узбекистан строит на юге Казахстана мечеть на пять тысяч верующих

CentralAsia (UZ) -  В городе Туркестане, расположенном на юге Казахстана, строится огромная мечеть для более чем 5000 верующих. По данным "Казинформа", мечеть, фундамент которой был заложен в прошлом году, является подарком соседнего Узбекистана Туркестану.

По сообщению агентства, строительство проекта поддержал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Внутреннюю и внешнюю отделку объекта выполнят в восточном стиле. Общая площадь строящейся мечети в Туркестане составляет 5000 квадратных метров. За пределами мечети могут разместиться еще 3000 прихожан.

Архитектурный комплекс будет включать также здание для проведения обрядов, конгресс-холл, медресе на 180 мест, библиотеку, столовую, спортивные площадки, автостоянку на 500 мест и фонтан.

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