За сутки в Китае зарегистрирован один новый случай заражения коронавирусом

CentralAsia (CA) - За последние сутки в Китае зарегистрирован один новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 3 июня сообщили в Госкомитете по вопросам здравоохранения КНР.

Также за сутки выявили 4 бессимптомных носителей вируса, случаи смерти не зафиксированы.

Общее количество случаев коронавируса в Китае достигло 83 021 человек (2 июня в сообщении говорилось о 83 022 случаях), вылечились 78 314 человек (2 июня указывалась цифра 78 315), под медицинским наблюдением остаются 73 пациента, скончались 4634 человека.