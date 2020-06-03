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  3 июня 2020
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За сутки в Китае зарегистрирован один новый случай заражения коронавирусом

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в Китае зарегистрирован один новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 3 июня сообщили в Госкомитете по вопросам здравоохранения КНР.

Также за сутки выявили 4 бессимптомных носителей вируса, случаи смерти не зафиксированы.

Общее количество случаев коронавируса в Китае достигло 83 021 человек (2 июня в сообщении говорилось о 83 022 случаях), вылечились 78 314 человек (2 июня указывалась цифра 78 315), под медицинским наблюдением остаются 73 пациента, скончались 4634 человека.

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