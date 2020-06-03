В Таджикистане от коронавируса выздоровели 54% пациентов, - Минздрав

CentralAsia (TJ) - По последним данным, в Таджикистане 1612 человек находятся под наблюдением врачей, за последние сутки 393 человека были выписаны после излечения от коронавируса. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты населения страны.



На 2 июня в стране количество зараженных достигло 4100 человек, выздоровели 2217 пациентов, или 54% из числа зараженных. До указанной даты в стране от вируса скончались 47 пациентов, говорится в сообщении Министерства.

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