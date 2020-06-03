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  3 июня 2020
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Монгольский кандидат в депутаты парламента написал письмо из СИЗО перед выборами

CentralAsia (MNG) -  В Монголии интриги и скандалы вокруг предстоящих парламентских выборов продолжаются.

Менее чем за месяц до всеобщих выборов в Монголии один из кандидатов оказался за решеткой в ожидании суда.

28 мая кандидат Н.Номтойбаяр был арестован и находится в СИЗО №461 по решению Первичного уголовного суда районов Баянзурх, Сухбаатар и Чингэлтэй столицы Монголии.

Ранее Н.Номтойбаяру было запрещено покидать страну. По словам судей и прокуроров, представивших доказательства, Н.Номтойбаяр обвиняется в запугивании следователя. Однако адвокат политика заявил, что Н.Номтойбаяр обвиняется ложно; он разговаривал только со следователем по телефону, утверждает он.

Н.Номтоибаяр получил свой кандидатский сертификат от Генеральной избирательной комиссии 22 мая, чтобы баллотироваться в округе района Хан-Уул, Улан-Батора. Его суд назначен на 26 июня. Однако Монголия проведет свои парламентские выборы 24 июня.

2 июня Номтойбаяр написал письмо из СИЗО.

«Нынешнее руководство правящей Монгольской народной партии, которое не хочет иметь голос справедливости в парламенте, создает новое явление оспаривания выборов из «тюрьмы» в Монголии, которая является символом азиатской демократии. Это не только душит мою свободу, но и ущемляет избирательное право 127 000 человек в районе Хан-Уул, разрушает демократические ценности в Монголии и вводит новую систему репрессий в Монголии в XXI веке», - отметил он в своем письме.

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