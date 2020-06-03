В Монголии за сутки не выявлены новые случаи заражения коронавирусом

CentralAsia (MNG) - По состоянию на 3 июня в Монголии не зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила начальник отдела наблюдения и исследований НИЦИЗ А.Амбасэлмаа.



За сутки в лабораториях НИЦИЗ было проведено 374 тестов на коронавирус. В их числе 29 дальнобойщиков, прибывших в порт Алтанбулаг, прошли тестирование и дали отрицательные результаты.



В настоящее время 141 гражданин находится на лечении в НИЦИЗ. Продолжительность лечебного процесса составляет 14-52 дня. Новым видом коронавируса заражены люди в возрасте 5-65 лет, сообщили на брифинге.

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