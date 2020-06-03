На АЗС в Берунийском районе Каракалпакстана произошел пожар

CentralAsia (UZ) - Накануне, 2 июня, на территории заправочной станции в Берунийском районе Каракалпакстана, где находилось топливо (пропан, метан и солярка), произошел пожар.

«Пожар на АЗС полностью ликвидирован. В процессе ликвидации ЧС было задействовано 7 пожарных машин и свыше 30 спасателей МЧС. Причина возгорания выясняется экспертами», - сообщил МЧС республики.

Как сообщили местные СМИ, в результате пожара сгорели 2 цистерны объемом 25 тонн, 2 машины марки ЗИЛ.

О пострадавших не сообщается.