[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На АЗС в Берунийском районе Каракалпакстана произошел пожар

CentralAsia (UZ) -  Накануне, 2 июня, на территории заправочной станции в Берунийском районе Каракалпакстана, где находилось топливо (пропан, метан и солярка), произошел пожар.

«Пожар на АЗС полностью ликвидирован. В процессе ликвидации ЧС было задействовано 7 пожарных машин и свыше 30 спасателей МЧС. Причина возгорания выясняется экспертами», - сообщил МЧС республики.

Как сообщили местные СМИ, в результате пожара сгорели 2 цистерны объемом 25 тонн, 2 машины марки ЗИЛ.

О пострадавших не сообщается.

print
  • В Таджикистане от коронавируса выздоровели 54% пациентов, - Минздрав
  • Откуда берется интеллект. Почему одни люди умнее других?
  • Проявление «параллельных» миров в Монголии (фото)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com