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  3 июня 2020
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В ходе беспорядков в США погибли 11 человек
Los Angeles. Фото: Bryan Denton for The New York Times
Los Angeles. Фото: Bryan Denton for The New York Times

CentralAsia (CA) -  В результате беспорядков в городах США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда погибли 11 человек. Об этом сообщает Associated Press.

Агентство уточняет, что большинство погибших были афроамериканцами из Окленда, Чикаго, Луисвилля, Омахи, Детройта и Девенпорта.

Точное количество умерших на данный момент еще уточняется.

В США волны массовых протестов возникли из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который умер при задержании полицией. В сети появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. С тех пор в городах США продолжаются демонстративные акции, которые сопровождаются столкновением с полицейскими и мародерством.

На днях судмедэксперты опубликовали результаты вскрытия тела Флойда. В отчете говорится, что Джордж Флойд умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания), вызванного использованными полицией при задержании в городе Миннеаполисе приемами. В организме Флойда обнаружены следы интоксикации синтетическим опиатом фентанил и использования наркотического вещества метамфетамин. Судмедэксперты сочли, что 46-летний афроамериканец был убит.
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