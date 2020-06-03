В ходе беспорядков в США погибли 11 человек

Los Angeles. Фото: Bryan Denton for The New York Times

CentralAsia (CA) - В результате беспорядков в городах США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда погибли 11 человек. Об этом сообщает Associated Press.

Агентство уточняет, что большинство погибших были афроамериканцами из Окленда, Чикаго, Луисвилля, Омахи, Детройта и Девенпорта.

Точное количество умерших на данный момент еще уточняется.

В США волны массовых протестов возникли из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который умер при задержании полицией. В сети появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. С тех пор в городах США продолжаются демонстративные акции, которые сопровождаются столкновением с полицейскими и мародерством.