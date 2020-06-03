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  3 июня 2020
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Турецкая компания построит в Узбекистане газовую электростанцию

CentralAsia (UZ) -  Турецкая компания "Aksa Energy" построит в Ташкенте новую газовую электростанцию с комбинированным циклом мощностью 240 МВт. Проект осуществляется на основании соглашения, подписанного компанией с Министерством энергетики Узбекистана, сообщает ИА «Дунё».

Несмотря на пандемию COVID-19, компания намерена завершить строительство станции за один год. Для ускорения работ предполагается переброска части специалистов компании из других стран в Узбекистан.

Проект осуществляется на основе современной инвестиционной модели «государственно-частного партнерства». Aksa Energy построит и будет эксплуатировать электростанцию 25 лет, узбекская сторона взяла на себя гарантии по обеспечению станции природным газом и покупке вырабатываемого ей электричества.

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