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  3 июня 2020
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В США существует системный расизм и отсутствует равенство всех людей, - Белый дом

CentralAsia (CA) -  Советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй на фоне беспорядков, вспыхнувших в ряде городов страны в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, заявила в беседе с журналистами, что в США существует системный расизм и отсутствует равенство всех людей, передает РИА Новости.

«Абсолютно верно, что в США существует институциональный расизм и что отсутствует равенство для всех людей в этой стране. Я думаю, что в этом нет сомнений», - сказала Конуэй.

«Я очень рада, что министерство юстиции начало расследование на федеральном уровне. Посмотрим, что из этого выйдет», - сказала она, добавив, что «то, что было сделано в отношении Джорджа Флойда, было убийством».

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его, один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

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