В Казахстане от коронавируса скончались 3 человека. Всего 44

CentralAsia (KZ) - По состоянию на 22:45 2 июня в Казахстане от коронавирусной инфекции скончались три пациента, сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Один пациент скончался в городе Нур-Султан, он был 1959 года рождения, второй — из города Шымкент, пациент 1956 года рождения, третий — из Павлодарской области - пациентка 1935 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану на сегодняшний день зафиксировано 44 случая смерти от коронавируса. За сутки в Казахстане коронавирусом заразились 225 человек.

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