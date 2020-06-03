[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане от коронавируса скончались 3 человека. Всего 44

CentralAsia (KZ) -  По состоянию на 22:45 2 июня в Казахстане от коронавирусной инфекции скончались три пациента, сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Один пациент скончался в городе Нур-Султан, он был 1959 года рождения, второй — из города Шымкент, пациент 1956 года рождения, третий — из Павлодарской области - пациентка 1935 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану на сегодняшний день зафиксировано 44 случая смерти от коронавируса. За сутки в Казахстане коронавирусом заразились 225 человек.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Монголии насчитывается 21,1 миллиона молодянки скота
  • Министры обороны Монголии и Японии провели онлайн-встречу
  • В Монголии за сутки не выявлены новые случаи заражения коронавирусом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com