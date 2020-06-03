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  3 июня 2020
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Международный союз велосипедистов присудил президенту Туркменистана высшую награду

CentralAsia (TM) -  Президент Гурбангулы Бердымухамедов награждён высшей наградой Международного союза велосипедистов (UCI) за неоценимый вклад в развитие велоспорта. Об этом говорится в послании на имя президента Туркменистана главы UCI Давида Лаппартьена, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

«Для меня было бы огромным удовольствием лично вручить Вам награду UCI, однако это пока невозможно ввиду сложившейся в мире известной ситуации. Поэтому для меня честь представить Вам высшую награду UCI на онлайн-встрече 2 июня 2020 года», – отмечается в послании Давида Лаппартьена.

Награда присуждена Бердымухамедову комитетом союза по случаю празднования Всемирного дня велосипеда, который в Туркменистане широко отметят 3 июня.

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