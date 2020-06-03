Президент Туркменистана за недостатки в работе уволил директора телеканала «Спорт»
- Туркменистан, общество
- 10:26, 03 июня 2020
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CentralAsia (TM) - Директор канала «Спорт» туркменского телевидения Расул Бабаев освобожден от занимаемой должности, сообщило туркменское издание Ориент.
Постановление об этом, с формулировкой «за серьезные недостатки, допущенные в работе», подписал президент Туркменистана.
Исполнять обязанности руководителя спортивного телеканала на национальном ТВ временно будет главный редактор этого канала Аннамырат Гелдиев.