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  3 июня 2020
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Президент Туркменистана за недостатки в работе уволил директора телеканала «Спорт»

CentralAsia (TM) -  Директор канала «Спорт» туркменского телевидения Расул Бабаев освобожден от занимаемой должности, сообщило туркменское издание Ориент.

Постановление об этом, с формулировкой «за серьезные недостатки, допущенные в работе», подписал президент Туркменистана.

Исполнять обязанности руководителя спортивного телеканала на национальном ТВ временно будет главный редактор этого канала Аннамырат Гелдиев.

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