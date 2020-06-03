Смерть Джорджа Флойда. Три факта, которые объясняют, чем недовольны протестующие в США

Philadelphia. Фото: Tyger Williams/The Philadelphia Inquirer, via Associated Press

CentralAsia (CA) - В США вспыхнула волна протестов и столкновений из-за убийства полицейскими в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда. ВВС представила данные о преступности и правосудии в США, чтобы составить представление о положении афроамериканцев, когда они сталкиваются с правоохранительными органами.

Три факта, которые объясняют, чем недовольны протестующие в США:

У афроамериканцев больше шансов погибнуть от рук полиции

Как свидетельствует статистика о случаях, когда полицейские стреляют и убивают людей, афроамериканцы непропорционально часто становятся жертвами пуль - в сравнении с тем, какой процент они составляют в общей демографии США.

К примеру, в 2019 году на долю афроамериканцев пришлось более 23% от примерно тысячи случаев, когда полицейские убивали подозреваемого. При этом, согласно данным официальной переписи, чернокожих в США - только менее 14% населения.

Процент погибших от рук полицейских афроамериканцев практически не меняется с 2017 года, тогда как число белых жертв снизилось.

Афроамериканцев чаще арестовывают за наркотики

По сравнению с белыми, афроамериканцев гораздо чаще подвергают аресту за правонарушения, связанные с наркотиками. При этом данные опросов показывают, что пользуется ими в одинаковой мере как черное, так и белое население.

В 2018 году из каждых 100 тыс. афроамериканцев около 750 были арестованы за наркотики - в сравнении с 350 арестами на каждые 100 тыс. белых американцев.

Прежние общенациональные опросы по употреблению наркотиков показывают, что белые используют наркотические вещества столь же часто, как афроамериканцы, но последние гораздо чаще подвергаются арестам.

К примеру, исследование, проведенное Американским союзом защиты гражданских свобод, показало, что для афроамериканцев вероятность ареста за использование марихуаны в 3,7 раза выше, чем для их белых сограждан, хотя степень популярности этого наркотика у тех и других примерно одинакова.

Больше афроамериканцев попадает в тюрьму

По последним данным, афроамериканцы оказываются за решеткой в пять раз чаще, чем белые американцы, и в два раза чаще, чем латиноамериканцы.

В 2018 году афроамериканцы составили около 13% всего населения США, но среди заключенных их было более 30%.

Белые американцы составили около 30% всех заключенных американских тюрем, несмотря на то, что в населении Соединенных Штатов их доля - более 60%.

Иными словами, на каждые 100 тыс. афроамериканцев приходится около тысячи заключенных, в то время как среди белых граждан США в тюрьмах сидят только около 200 человек на 100 тыс. жителей.

При подсчете числа заключенных в США учитываются те, кто приговорен на срок более одного года к пребыванию в федеральной тюрьме или в пенитенциарном учреждении штата. За последние десять лет число тюремных приговоров, вынесенных в отношении афроамериканцев, снизилось, но за решеткой их по-прежнему больше, чем представителей какой-либо другой расы, пишет ВВС.