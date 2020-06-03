Узбекистан и Малайзия обсудили направления научно-технологического и инновационного сотрудничества

CentralAsia (UZ) - В Куала-Лумпуре 2 июня состоялась встреча посла Узбекистана Равшана Усманова с министром науки, технологий и инноваций Малайзии Хайри Джамалуддином.

В ходе беседы обсуждены приоритетные направления дальнейшего развития узбекско-малазийского взаимодействия, сообщил МИД Узбекистана.

Состоялся обмен мнениями по предпринимаемым в Узбекистане и Малайзии мерам против распространения коронавируса. Выражена готовность сторон к взаимодействию в данном направлении, в том числе в области разработки лекарств и вакцин против COVID-19.

Малазийская сторона выразила заинтересованность в проведении совместных научно-исследовательских работ в области медицины, фармацевтики, нано и биотехнологий и других направлениях, представляющих взаимный интерес, а также по поддержанию перспективных стартапов.

По итогам переговоров достигнуты следующие договоренности:

организация во второй половине июня видеоконференции между экспертами в области здравоохранения и науки для обмена передовым опытом по борьбе с коронавирусом и обсуждения вопросов совместного сотрудничества в сфере разработки лекарств и вакцин против COVID-19;