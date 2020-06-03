[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан и Малайзия обсудили направления научно-технологического и инновационного сотрудничества

CentralAsia (UZ) -  В Куала-Лумпуре 2 июня состоялась встреча посла Узбекистана Равшана Усманова с министром науки, технологий и инноваций Малайзии Хайри Джамалуддином.

В ходе беседы обсуждены приоритетные направления дальнейшего развития узбекско-малазийского взаимодействия, сообщил МИД Узбекистана.

Состоялся обмен мнениями по предпринимаемым в Узбекистане и Малайзии мерам против распространения коронавируса. Выражена готовность сторон к взаимодействию в данном направлении, в том числе в области разработки лекарств и вакцин против COVID-19.

Малазийская сторона выразила заинтересованность в проведении совместных научно-исследовательских работ в области медицины, фармацевтики, нано и биотехнологий и других направлениях, представляющих взаимный интерес, а также по поддержанию перспективных стартапов.

По итогам переговоров достигнуты следующие договоренности:

  • организация во второй половине июня видеоконференции между экспертами в области здравоохранения и науки для обмена передовым опытом по борьбе с коронавирусом и обсуждения вопросов совместного сотрудничества в сфере разработки лекарств и вакцин против COVID-19;
  • подписание Меморандума о сотрудничестве между Министерством юстиции Республики Узбекистан и Министерством науки, технологий и инноваций Малайзии в сфере судебно-медицинской экспертизы.
print
  • В Казахстане еще 170 человек вылечились от коронавируса
  • В Монголии пройдет национальный книжный фестиваль
  • В каких аэропортах самый высокий риск заразиться коронавирусом? (список)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com