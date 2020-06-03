Таджикистанцы, застрявшие на казахстанско-узбекской границе доставлены на родину

CentralAsia (TJ) - Вечером 2 июня 237 граждан Таджикистана, которые из-за закрытия границ временно находились на пограничном пункте пропуска «Жибек Жолы» а Казахстане, были доставлены на родину. Об этом сообщила пресс-служба МИД Таджикистана.



Ранее сообщалось о том, что сотни граждан Таджикистана больше двух месяцев живут на автостоянке на территории Туркестанской области в Казахстане на границе с Узбекистаном. Граждане жаловались, что не могут попасть домой из-за карантина. У многих закончились деньги, им негде было помыться, спали на картоне, ели в антисанитарных условиях.

Также сообщалось, что узбекские таможенники не пропускают даже тела погибших.

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