Мэр Улан-Батора имеет три жилья на сумму $3,8 млн, - Антикоррупционное агентство

CentralAsia (MNG) - Антикоррупционное агентство Монголии разместило декларации об активах и доходах кандидатов на парламентских выборах 2020 года в открытой для общественности электронной системе.



Представляем подробную декларацию об активах и доходах мэра Улан-Батора и губернатора столицы Монголии, С.Амарсайхана. Он баллотируется на 21 округ в районах Налайх, Багануур и Багахангай столицы.



- Собственный доход: 83 млн тугриков или $30 тыс;

- Общий доход членов семьи: 173 млн тугриков или $62 тыс;

- Жилье: три квартиры на сумму 10 млрд 767 млн тугриков или $3,8 млн;

- Автомобили: Lexus RX 350-1 и Mazda CX-9-1 стоимостью 202 млн тугриков или $72 тыс;

- Скот: нет;

- Ювелирные изделия: имеет ювелирные изделия стоимостью 225 млн тугриков или $80 тыс;

- Банковские сбережения: в размере 77 млн тугриков или $27,4 тыс. на счетах в местных банках и финансовых учреждениях;

- Долг который должен получать: 4,4 млрд тугриков или $1,6 млн;

- Кредит: 100 млн тугриков или $36 тыс;

- Доля акций в компаниях: ООО Оюуны Ундраа Групп 24%, MSG NBFI 100%, Evo Wellness LLC 100%.

В Монголии со 2 июня начался период избирательной кампании на парламентские выборы, назначенные на 24 июня.

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