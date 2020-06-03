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  3 июня 2020
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В Узбекистане за ночь выявили 9 новых случаев коронавируса. Всего 3769

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 3 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 3769 (+9).

По данным Минздрава, 7 новых случаев было выявлено в Ташкентской области (6 водителей большегрузов, 1 среди населения), 2 в Сырдарьинской области (1 водитель большегруза, 1 - находящийся на карантине из-за контакта с больным коронавирусом).

В настоящее время в стране вылечены 2908 человек с коронавирусом. 846 пациентов проходят лечение, 10 из них находятся в тяжёлом состоянии, а 1 - в критическом.

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