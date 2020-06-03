Кандидат в депутаты парламента Монголии, П.Анужин имеет 200 скаковых лошадей

CentralAsia (MNG) - Антикоррупционное агентство Монголии разместило декларации об активах и доходах кандидатов на парламентских выборах 2020 года в открытой для общественности электронной системе. Накануне мы представили о декларации мэра столицы Монголии.

На этот раз представляем информацию о журналистке П.Анужин, кандидата от Монгольской народной партии.





Она баллотируется на 28 округов района Сонгинохайрхан столицы.





- Собственный доход: 390 млн тугриков или $138 тыс;





- Общий доход членов семьи: нет;





- Жилье: квартира на сумму 90 млн тугриков или $32 тыс;





- Автомобили: Микроавтобус, Тойота Альфард и Тойота, Приус стоимостью 280 млн тугриков или $100 тыс;





- Скот: 200 скаковых лошадей, 80 коровы, 300 овец и 100 коз;





- Ювелирные изделия: имеет ювелирные изделия стоимостью 520 млн тугриков или $185 тыс;





- Банковские сбережения: в размере 103 млн тугриков или $36,6 тыс. на счетах в местных банках и финансовых учреждениях;





- Долг который должна получать: 20 млн тугриков или $7100;





- Кредит: нет;





- Доля акций в компаниях: ООО Монголкино пикчерс 100%. В Монголии со 2 июня начался период избирательной кампании на парламентские выборы, назначенные на 24 июня.

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