Студент из Туркменистана пытался ограбить магазин в Беларуси

CentralAsia (TM) - В белорусском городе Баравиновичи студент из Туркменистана пытался ограбить магазин, сообщило издание БЕЛТА.

Ночью 31 мая на пульт наблюдения Барановичского отдела Департамента охраны поступил сигнал из объекта торговли. Прибывшая на место группа задержания не обнаружила внешних повреждений здания и дверей. В торговом зале были разбросаны товары и повреждены панели ПВХ, закрывающие вентиляционную шахту.

Милиционеры пустили по следу служебную собаку. На чердаке магазина пес обнаружил мужчину. Им оказался 27-летний студент одного из учебных заведений Барановичей. Молодой человек проник в торговый зал через вентиляционную шахту, пытался вскрыть кассовые аппараты и похитить выручку. Однако довести задуманное до конца не удалось - сработала охранная сигнализация.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу. Подозреваемый задержан.