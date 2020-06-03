[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Студент из Туркменистана пытался ограбить магазин в Беларуси

CentralAsia (TM) -  В белорусском городе Баравиновичи студент из Туркменистана пытался ограбить магазин, сообщило издание БЕЛТА.

Ночью 31 мая на пульт наблюдения Барановичского отдела Департамента охраны поступил сигнал из объекта торговли. Прибывшая на место группа задержания не обнаружила внешних повреждений здания и дверей. В торговом зале были разбросаны товары и повреждены панели ПВХ, закрывающие вентиляционную шахту.

Милиционеры пустили по следу служебную собаку. На чердаке магазина пес обнаружил мужчину. Им оказался 27-летний студент одного из учебных заведений Барановичей. Молодой человек проник в торговый зал через вентиляционную шахту, пытался вскрыть кассовые аппараты и похитить выручку. Однако довести задуманное до конца не удалось - сработала охранная сигнализация.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу. Подозреваемый задержан.

print
  • В Испании впервые за долгое время не зафиксированы случаи смерти от коронавируса за сутки
  • В Чикаго в ходе беспорядков погибли два человека
  • В США существует системный расизм и отсутствует равенство всех людей, - Белый дом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com