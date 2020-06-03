Эксперты рассказали, в чем секрет низкого числа новых заражений в Германии

CentralAsia (CA) - Кафе, торговые улицы и парки полны людей: строгие меры по сдерживанию коронавируса в Германии остались в прошлом. Тем не менее регистрируется низкое число новых заражений. По мнению экспертов, это связано с несколькими факторами, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Несмотря на изменившееся поведение людей, не наблюдается резкого роста числа новых заражений, которое предсказывали некоторые эксперты в случае смягчения ограничений. В последнее время в Институт Роберта Коха ежедневно поступают сообщения примерно о 200-700 новых случаях заражения коронавирусом. При этом в некоторые дни апреля фиксировалось более 6 тыс. новых зараженных. В среднем каждый инфицированный заражает максимум одного человека, так называемый индекс репродукции колебался в последние недели между 0,77 и 1,03.

Возможные причины такого положительного развития ситуации разнообразны. Одна из них сразу бросится в глаза тому, кто пойдет за покупками в супермаркет или поедет на автобусе или поезде: обязанность носить защитные маски соблюдается подавляющим большинством людей. Если верить новому исследованию, опубликованному на этой неделе в научном журнале Science, именно это имеет большое значение. Исследователи из Калифорнийского университета и Национального университета Сунь Ятсена в тайваньском городе Гаосюн пишут, что страны, в которых была введена обязанность ношения масок, пока являются наиболее успешными в сдерживании пандемии. Они также констатируют, что правильное ношение масок эффективно препятствует сильному распространению вирусов бессимптомными зараженными.

То, что в Германии Институт Роберта Коха изначально не советовал носить защитные маски, эпидемиолог и политик Карл Лаутербах считает «явной ошибкой».

Согласно исследованию в журнале Science, при кашле и чихании частицы жидкости, содержащие вирус, могут перемещаться гораздо дальше, чем предполагалось. Рекомендация ВОЗ по соблюдению дистанции в 2 метра основывается на информации о распространении этих частиц 1930-х годов, пишут исследователи. Сегодня же известно, что крупные частицы жидкости с вирусом могут распространяться на расстояние более 6 метров. Уже поэтому так важно носить маски, и тем более соблюдать достаточную дистанцию, пишет Der Spiegel.

К тому же в науке все больше признания находит тот факт, что в распространении заболевания на удивление большую роль играют так называемые аэрозоли, микрочастицы жидкости, распространяющиеся во время чихания, кашля и говорения. Особое значение передача вируса через аэрозоли имеет в помещениях. «Мы должны исходить из того, что вероятность заражения в помещениях в 18-20 раз превышает вероятность заражения на открытом воздухе», - отмечает Лаутербах. Так как весной люди все больше времени проводят на свежем воздухе, этот фактор все меньше способствует передаче вируса. «Меня беспокоит осень. Тогда экспоненциальный рост заболеваемости может вернуться», - говорит эксперт".

По мнению исследователей, в настоящий момент положительное влияние оказывает и то, что большая часть населения в последние месяцы очень серьезно воспринимала опасность нового коронавируса, причем независимо от принимаемых политиками ограничений передвижения и контактов. Опасаясь заражения, многие люди уже до введения ограничений реже посещали общественные места, сказала в разговоре с информационным агентством DPA вирусолог Мелани Бринкманн из Центра им.Гельмгольца по изучению инфекционных заболеваний. «Даже сейчас не все сразу стали ходить по магазинам, как в обычные времена», - отмечает эксперт. По ее мнению, это способствует низкому числу заражений.

Ученые едины также и в мнении о том, что важную роль сыграли ограничения, введенные государством. «Без раннего информирования политики со стороны науки и масштабных возможностей тестирования у нас в Германии сейчас было бы на 50-100 тыс. умерших больше», - сказал в разговоре с Der Spiegel вирусолог Кристиан Дростен из берлинской клиники Charitе.

«Карантин оказал очень сильное воздействие и его последствия, то есть дальнейшее падение числа заражений, наблюдаются до сих пор», - указывает Лаутербах.

Наряду с положительным эффектом ограничений, обязанностью носить маски и растущим пребыванием людей на свежем воздухе, эксперты называют еще один важный аспект: люди все лучше понимают, что распространение вируса происходит прежде всего через небольшое число так называемых суперраспространителей, которые передают возбудитель многим людям, говорит Дростен. Опыт австрийского горнолыжного курорта Ишгль и Южной Кореи показывает, что зараженные превращаются в суперраспространителей в основном тогда, когда они тесно контактируют с большим количеством людей в барах, клубах и на крупных мероприятиях. Поэтому меры, принятые в отношении этой сферы, ученые считают особенно эффективными. «Проведение сейчас крупных мероприятий с высокой долей вероятности привело бы к очень большому числу заражений, в настоящий момент мы наблюдаем это на многих примерах», - говорит вирусолог Сандра Цизек из Университетской клиники Франкфурта".

Эксперты также предупреждают, что не следует недооценивать опасность заражения в связи с обнадеживающей статистикой, пишет Der Spiegel. Цизек подчеркивает, что развитие ситуации с новыми заражениями значительно зависит от того, насколько люди продолжат соблюдать правила гигиены, дистанцирования и ношения масок. «Возникнет ли вторая волна и насколько сильной она окажется, зависит от поведения людей», - говорит директор Институт медицинской вирусологии.

Материал перевела Инопресса.