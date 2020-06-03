Посол Турции в Монголии благодарен врачам, помогавшим справится с коронавирусом его семье

CentralAsia (MNG) - Монгольский новостной портал Gogo.mn пригласил посла Турции в Монголии Ахмета Язаля. Он является послом с 2017 года. На встрече он говорили о социальных и экономических отношениях между двумя странами, о мерах, принятых против COVID-19, о том, как он реагировал на ситуацию в своей семье, когда члены его семьи заразились коронавирусом.





«Монголия не в состоянии справиться с этой огромной проблемой, если объявятся локальные случаи заражения коронавируса внутри страны. Но меры, которые вы изначально приняли, были очень жесткими по сравнению со многими другими странами и они работают», - сказал Ахмет Язаль.





Во время беседы он поделился с опытом, который он получил в Монголии, когда члены его семьи заразились коронавирусом.



«У меня было много приятных моментов в Монголии. И конечно был недавний и не очень приятный опыт для меня, которого я никогда не забуду как отец. Это было во время лечения моей семьи. Для меня было самым шокирующим и тревожным слышать, что моя 11-летней дочери обнаружен коронавирус. Мы узнали об этом из пресс-брифинга Министерства здравоохранения. Моя дочь проходила тест на COVID-19, когда она находилась в больнице. Они объявили об этом публике еще до того, как рассказали мне, ее матери.







Если вы зайдете на страницы посольства в социальных сетях, вы найдете сообщения от людей, которые обвиняют нас в том, что мы принесли с собой коронавирус в Монголию.





Но они действительно не понимают, что у нас только один дом, и это Монголия. У меня и моей семьи нет другого дома. Здесь мы живем и называем эту страну домом. Моя семья возвращалась к себе домой также, как и другие монголы. Правила обнародования информации о пациентах должны быть очень строгими. Сейчас в Монголии 141 случай заболевания COVID-19 и вы знаете четырех из них — это моя жена, двое моих детей и гражданин Франции.





Теперь моя жена и дети испытывают трудности в повседневной жизни. Однажды супруга пошла в спортивный клуб, ей отказали в обслуживании из-за того, что она переболела коронавирусом. Хотя она и не представляла риска заразить других. У нас в посольстве есть местный сотрудник, который говорит, что его друзья и родственники отказываются разговаривать с ним или встречаться, потому что он работает у нас и могут заразить.

Я хочу поблагодарить врачей, медсестер и местный персонал, которые работают у нас. Они не только профессионалы, но и очень преданные и мотивированные люди. Это люди, которые помогли моей семье пройти через весь этот процесс. Теперь я не могу заслуженно ответить на их поддержку, профессионализм и человечность. Когда все уложится, я позабочусь о том, чтобы мы все собрали их в нашей резиденции и праздновали восстановление членов моей семьи.





Если посмотреть на традиции в семье и поведение по отношению к друзьям или иностранцам, то можно найти много общего у монголов и турков», - сказал он.



Коронавирус в Монголии

Карта распространения