Центральный военный госпиталь Улан-Батора готовится к притоку 2000 эвакуированных

CentralAsia (MNG) - Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Монголии возросло до 185 после того, как шесть курсантов дали положительный результат на коронавирус. Курсанты, вернувшиеся из России 13 мая, были помещены под 21-дневную обязательную изоляцию, и им был поставлен диагноз вируса на 18-й день их изоляции.





На сегодняшний день в НИЦИЗ проходят лечение в общей сложности 141 пациент с коронавирусом. На данный момент 44 человека излечились от коронавируса; 16 из них находятся под наблюдением медиков на санаториях после выписки из НИЦИЗ – еще 15 находятся на карантине дома.





Монголия поместила под медицинским наблюдением 8491 человека с симптомами коронавируса после репатриации из других стран; 1792 из них остались на карантине. На сегодняшний день Монголия проверила более 15300 человек на наличие коронавируса.





В этом месяце страна с населением 3,3 млн человек будет эвакуировать около 2000 своих граждан из восьми стран, пострадавших от пандемии.





Эти люди будут помещены под обязательный карантин на 21 день в Центральном военном госпитале. Поэтому стационарных больных, находящихся в настоящее время в Центральном военном госпитале, необходимо перевести в другие медицинские центры в Улан-Баторе.

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