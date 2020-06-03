[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Центральный военный госпиталь Улан-Батора готовится к притоку 2000 эвакуированных

CentralAsia (MNG) -  Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Монголии возросло до 185 после того, как шесть курсантов дали положительный результат на коронавирус. Курсанты, вернувшиеся из России 13 мая, были помещены под 21-дневную обязательную изоляцию, и им был поставлен диагноз вируса на 18-й день их изоляции.


На сегодняшний день в НИЦИЗ проходят лечение в общей сложности 141 пациент с коронавирусом. На данный момент 44 человека излечились от коронавируса; 16 из них находятся под наблюдением медиков на санаториях после выписки из НИЦИЗ – еще 15 находятся на карантине дома.

Монголия поместила под медицинским наблюдением 8491 человека с симптомами коронавируса после репатриации из других стран; 1792 из них остались на карантине. На сегодняшний день Монголия проверила более 15300 человек на наличие коронавируса.

В этом месяце страна с населением 3,3 млн человек будет эвакуировать около 2000 своих граждан из восьми стран, пострадавших от пандемии.

Эти люди будут помещены под обязательный карантин на 21 день в Центральном военном госпитале. Поэтому стационарных больных, находящихся в настоящее время в Центральном военном госпитале, необходимо перевести в другие медицинские центры в Улан-Баторе.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Узбекистане ️к ночи выявили 29 новых случаев коронавируса
  • Эксперты рассказали, в чем секрет низкого числа новых заражений в Германии
  • «Индекс плова» в мае: Самый дорогой - в Ташкенте, а самый дешевый - в Намангане


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com