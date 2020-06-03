В Узбекистане 12-летний мальчик погиб, попав под поезд

CentralAsia (UZ) - В Коканде (Ферганская области) 30 мая в 11:40 на пешеходном переходе между станциями Маргилан-Олтиарик произошел несчастный случай.

Как сообщает пресс-служба МВД Узбекистана, пассажирский поезд Андижан-Ташкент, находившийся под руководством машиниста электровоза С.Ш., совершил наезд на 12 летнего мальчика, который на велосипеде пытался пройти через пешеходный переход.

С телесными повреждениями мальчик был доставлен в районную больницу. 2 июня, несмотря на оказанную медицинскую помощь, пациент скончался.

По данному несчастному случаю проводится расследование.