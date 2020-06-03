В США полиция задержала человека, пришедшего на акцию протеста с оружием

Louisville, Ky. Фото: Whitney Curtis for The New York Times

CentralAsia (CA) - В городе Шарлотт в штате Северная Каролина в ходе протестов, связанных со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, полиция задержала одного из демонстрантов, принесшего с собой винтовку с двумя магазинами патронов, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Был задержан протестующий с винтовкой AR и двумя магазинами на 30 патронов каждый, говорится в сообщении полиции.



Как сообщают местные СМИ, начавшийся во вторник в городе Шарлотт мирный протест перерос в беспорядки с наступлением вечера. Между полицейскими и протестующими начались столкновения, митингующие начали забрасывать сотрудников правопорядка бутылками с водой, камнями, фейерверками. Полиция прибегла к использованию слезоточивого газа для разгона толпы.



В США произошла волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники и повалили его, один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

Позже судмедэксперты сообщили, что Флойд умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания), вызванного использованными полицией при задержании в городе Миннеаполисе приемами. В организме Флойда обнаружены следы интоксикации синтетическим опиатом фентанил и использования наркотического вещества метамфетамин.

