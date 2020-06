Генеральный секретарь ООН прокомментировал беспорядки в США

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал массовые беспорядки в США, происходящие после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

В своем обращении Гутерреш призывает участников протестов к мирным акциям.

«Мое сердце разрывается, когда вижу жестокость на улицах страны нашего пребывания и города Нью-Йорка. Жалобы должны быть услышаны, но их необходимо выражать мирным путем», - пишет Гутерреш в своем Твиттере.

I am heartbroken to see violence on the streets in our host country and our host city of New York.



Grievances must be heard, but should be expressed peacefully - and authorities must show restraint in responding to demonstrations. pic.twitter.com/1i3w7OtCEq — António Guterres (@antonioguterres) June 2, 2020