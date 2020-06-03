Монголия — это демократия, которая является домом для динамичной молодежи и сильных женщин-лидеров, - посол США

CentralAsia (MNG) - Правительство США объявило сегодня о запуске проекта «Усиление участия женщин и молодежи в избирательных и политических процессах в Монголии», который повысит роль женщин и молодежи в гражданском обществе и политическом процессе.





Реализуемая в партнерстве с Международным республиканским институтом (IRI) совместно с Азиатским фондом (TAF) и широкой сетью организаций гражданского общества Монголии трехлетняя инициатива Агентства международного развития США (USAID) по демократии и управлению будет сосредоточена на содействие вовлечению граждан в предвыборный период в Монголии и поддержка усилий правительства Монголии по содействию управлению с учетом интересов избирателей и политической подотчетности в период после выборов.





Проект будет поддерживать ряд мероприятий гражданского общества, проводимых под руководством гражданского общества, включая общенациональные кампании по просвещению избирателей, инициативы по выбору избирателей, мероприятия по налаживанию связей между молодежью и женщинами, а также техническую поддержку для активистов и журналистов.





«Монголия — это демократия, которая является домом для динамичной молодежи и сильных женщин-лидеров», - сказал посол США в Монголии Майкл Клечески. «Для нас большая честь поддерживать их гражданскую активность, поскольку мы работаем над достижением наших общих целей по продвижению мира, демократии и процветания для Монголии и для более широкого Индо-Тихоокеанского региона. Горжусь тем, что объявил о последней поддержке флага Монголии - 3 миллиона долларов, чтобы поднять участие женщин и молодежи в их демократии. Мы все верим, что если их голоса будут услышаны, Монголия будет процветать. Мы также помогаем Монголии бороться с коронавирусом и поддерживаем трудные предприятия», - отметил он.





IRI и TAF будут сотрудничать с Центром обучения избирателей, Фондом Зорига и организацией «Женщины за перемены» в рамках серии кампаний по просвещению избирателей для предоставления общественности достоверной информации об избирателях. В рамках серии интерактивных онлайн-мероприятий IRI будет сотрудничать с Liberal Women’s Brain Pool для поддержки участия молодежи и женщин в политической жизни на основе беспристрастного обсуждения политических приоритетов, а также препятствий на пути к инклюзивности и подотчетности.





Проект будет координироваться с Наблюдением за молодежной политикой «Youth Policy Watch», чтобы организовать серию мероприятий для привлечения избирателей и повышения осведомленности о ключевых проблемах молодежной и женской политики. Он также будет сотрудничать с организацией «Женщины за перемены» в серии онлайн-семинаров по адвокации и поддерживать свободную прессу и журналистов Монголии в партнерстве с Международным центром «Globe International Center».





«Только инклюзивная и отзывчивая демократия может удовлетворить потребности своих граждан», - сказал Крейг Кастанья, директор-резидент программы IRI в Монголии. «IRI гордится тем, что работает вместе с USAID, Азиатским фондом и нашими местными партнерами, чтобы поднять голоса женщин и молодежи и поддержать более широкое участие гражданского общества», - добавил он.



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