В Ташкенте из охваченного пламенем дома эвакуировали 30 жителей

CentralAsia (UZ) - Около 30 жителей были эвакуированы в результате пожара в многоквартирном доме в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

3 июня этого года в 1:08 ночи Ташкентское УЧС получило сообщение о пожаре в жилом многоквартирном доме в Яшнабадском районе столицы. Пожарные прибыли на место происшествия около 1:15 и погасили пожар в 1:43 ночи.

Как сообщается, пожарные спасли двух человек из горящего дома и одного из соседнего дома и эвакуировали более 30 человек в безопасное место чтобы предотвратить отравление продуктами горения людей, проживающих на верхних этажах.

О травмах или смертельных случаях не сообщается.