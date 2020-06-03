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  3 июня 2020
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В Ташкенте из охваченного пламенем дома эвакуировали 30 жителей

CentralAsia (UZ) -  Около 30 жителей были эвакуированы в результате пожара в многоквартирном доме в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

3 июня этого года в 1:08 ночи Ташкентское УЧС получило сообщение о пожаре в жилом многоквартирном доме в Яшнабадском районе столицы. Пожарные прибыли на место происшествия около 1:15 и погасили пожар в 1:43 ночи.

Как сообщается, пожарные спасли двух человек из горящего дома и одного из соседнего дома и эвакуировали более 30 человек в безопасное место чтобы предотвратить отравление продуктами горения людей, проживающих на верхних этажах.

О травмах или смертельных случаях не сообщается.

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