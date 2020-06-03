Как в Монголии проходит посевной период 2020 года?

CentralAsia (MNG) - В Монголии уже завершается посевная, которая в этом году стала особенной, ведь кроме нестандартных погодных условий, по всей стране введена чрезвычайная ситуация из-за пандемии коронавируса.





Как работают сельхозпроизводители в полях в это непростое для всех время, обеспечены ли необходимыми ресурсами и будет ли Монголия осенью с хлебом — выясняло Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии.





По состоянию на 2 июня посев был произведен на 363,4 тыс. га по всей стране, из которых зерно на 321 тыс. га (пшеница на 313,3 тыс. га), картофель на 13 тыс. га, овощи на 5,2 тыс. га, кормовые растения на 7,7 тыс. га и масличные растения в 16,39 тыс. га. Это означает, что посев зерна составляет 83,6% (пшеница — 87,8), картофель — 87,4%, овощи — 56,7%, кормовые растения — 20,1% и масличные растения — 39,5%.





В этом году планируется возделать 478 тыс. га площадей, в том числе 384,2 тыс. га для зерновых, из которых 356,8 тыс. га для пшеницы, 38,2 тыс. га для кормовых растений, 41 тыс. га для масличных, 14,9 тыс. га для картофеля, 9,2 тыс. га для овощей и 7,3 тыс. га для фруктов и ягод.





Кроме того, Монголия заинтересована в развитии сельского хозяйства с привлечением современных технологий, например, вертикального сельского хозяйства. Вертикальное сельское хозяйство — обобщенное название высокоавтоматизированного агропромышленного комплекса, размещенного в специально спроектированном здании, а также название самого здания. Главное отличие вертикального сельского хозяйства от традиционных тепличных хозяйств и животноводческих ферм — это интенсивный подход к использованию территории, вертикальное многоярусное размещение насаждений.

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