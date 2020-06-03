В Казахстане от коронавируса вылечились почти 6 тысяч человек

CentralAsia (KZ) - По состоянию на 12:50 3 июня в Казахстане из больниц были выписаны еще 55 человек с коронавирусом, следует из сообщения оперштаба по противодействию коронавирусу.
На сегодняшний день в стране от коронавируса выздоровели 5996 пациентов.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- Алматы – 1634;
- Нур-Султан – 1170;
- Атырауская область – 494;
- Шымкент – 389;
- Западно-Казахстанская область – 319;
- Карагандинская область – 280;
- Кызылординская область – 268;
- Туркестанская область – 240;
- Жамбылская область – 204;
- Актюбинская область – 196;
- Алматинская область – 191;
- Павлодарская область – 154;
- Мангистауская область – 151;
- Акмолинская область – 113;
- Костанайская область – 96;
- Восточно-Казахстанская область – 54;
- Северо-Казахстанская область – 43.