В Казахстане от коронавируса вылечились почти 6 тысяч человек

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - По состоянию на 12:50 3 июня в Казахстане из больниц были выписаны еще 55 человек с коронавирусом, следует из сообщения оперштаба по противодействию коронавирусу.

На сегодняшний день в стране от коронавируса выздоровели 5996 пациентов.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Алматы – 1634;

- Нур-Султан – 1170;

- Атырауская область – 494;

- Шымкент – 389;

- Западно-Казахстанская область – 319;

- Карагандинская область – 280;

- Кызылординская область – 268;

- Туркестанская область – 240;

- Жамбылская область – 204;

- Актюбинская область – 196;

- Алматинская область – 191;

- Павлодарская область – 154;

- Мангистауская область – 151;

- Акмолинская область – 113;

- Костанайская область – 96;

- Восточно-Казахстанская область – 54;

- Северо-Казахстанская область – 43.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения