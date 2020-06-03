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  3 июня 2020
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Число зараженных коронавирусом в России превысило 430 тысяч

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки зарегистрировали 8536 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 3 июня сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи заражения зафиксированы в 84 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3 287 (38,5%).

На сегодняшний день в России нарастающим итогом всего выявлено 432 277 случаев (+2,0%) коронавирусной инфекции.

За весь период пандемии в России проведено более 11,4 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 274,4 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остается 303 641 человек.

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