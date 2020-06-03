В Узбекистане в начнут производить автомобили Volkswagen, продажи начнутся в июле

CentralAsia (UZ) - Узбекистан начнет производить автомобили Volkswagen. Об этом сообщает пресс-служба «Узавтосаноат».

Как сообщается, выпуск машин будет налажен на базе компании «Джизакский автомобильный завод». Мощность завода составит до 20 000 автомобилей в год. Продажи автомобиля Volkswagen Caddy начнутся в июле.

Завод начнет работу с выпуска Volkswagen Caddy. Сейчас строительство завода находятся в завершающем этапе.

Также в Узбекистан доставлена партия автомобилей Volkswagen Caddy, которые будут использованы для сертификации машин.

В марте текущего года компании «Узавтосаноат» и «Фольксваген Груп Рус» подписали соглашение о производстве легких коммерческих автомобилей в свободной экономической зоне «Джизак».

