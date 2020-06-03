За последние сутки в России от коронавируса скончались 178 человек

CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 178 человек, говорится в сообщении оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

Большинство случаев смерти выявлено в Москве — 61 человек.

За весь период от пандемии в стране от коронавируса умерло 5 215 человек. Число зараженных достигло 432 277 человек, их них за последние сутки — 8536, выздоровели 195 957 пациентов.