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  3 июня 2020
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За последние сутки в России от коронавируса скончались 178 человек

CentralAsia (CA) -  В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 178 человек, говорится в сообщении оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

Большинство случаев смерти выявлено в Москве — 61 человек.

За весь период от пандемии в стране от коронавируса умерло 5 215 человек. Число зараженных достигло 432 277 человек, их них за последние сутки — 8536, выздоровели 195 957 пациентов.

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