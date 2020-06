Коронавирус, рак, война, терроризм: От чего умирают люди по всему миру?

CentralAsia (CA) - В мире сейчас ни дня не проходит без сводок о количестве умерших от коронавируса. Но каковы основные причины смерти людей по всему миру? Рак, война, терроризм, а может, голод или криминальное насилие? Возможно, все не совсем так, как вы думаете, пишет норвежское научно-популярное издание Forskning. Материал перевело ИноСми.

Каждый день в мире умирают примерно 150 тысяч человек. Почти 50 тысяч из них умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Чуть более 25 тысяч — от рака.

Но в чем же причина смерти остальных 75 тысяч? Кроме тех 4 тысяч в день, что сейчас погибают от covid-19?

Туберкулез опаснее войны

Во-первых, то, о чем вы постоянно слышите в СМИ: войны и конфликты, терроризм и природные катастрофы. Но на самом деле от этого погибает очень мало людей по всему миру. Лишь 25 человек в день лишаются жизни из-за природных катастроф. Терроризм уносит около 70 жизней ежедневно. Войны и конфликты убивают в среднем 350 человек.

Мы можем многое сделать, чтобы устранить такие причины смерти. Поэтому человечество тратит большие ресурсы на борьбу с войнами, террористами и на подготовку общества к природным катастрофам.

Четыре другие причины смерти, с которыми мы также вполне способны бороться (возможно, это даже проще и дешевле), — туберкулез (более 3 тысяч умерших в день), ВИЧ/СПИД (примерно 2,6 тысяч), самоубийство (примерно 2,2 тысяч) и малярия (1,7 тысяч).

По разным причинам этим четырем серьезным причинам гибели людей в новостях уделяется намного меньше внимания, хотя они уносят гораздо больше жизней, чем войны, терроризм и природные катастрофы. И это в свою очередь влияет на то, как политики и другие власть имущие формируют свои приоритеты.

А что там с коронавирусом?

Из-за пандемии коронавируса большая часть мира закрылась. Это было сделано, чтобы замедлить распространение инфекции и уменьшить смертность. И в Норвегии, и в остальном мире очень много внимания уделяется количеству умерших.

В мае заболевание covid-19, по информации Worldometer, уносило ежедневно от 3,5 до 6,5 тысяч жизней.

В то же время и Норвегия, и многие другие страны обнаружили нечто удивительное: в общем и целом во время эпидемии коронавируса люди стали умирать меньше.

От деменции и от коронавируса умирают одинаково часто

Сейчас количество смертей от коронавируса по всему миру, вероятно, ниже числа смертей от других заболеваний дыхательных путей, включая воспаление легких, бронхит и обычный сезонный грипп.

И, судя по всему, от деменции ежедневно умирают столько же пожилых людей, сколько от covid-19. В Норвегии же от нее умирают гораздо чаще, чем от коронавируса.

Если вы хотите понять масштабы того, что сейчас объявили глобальной кризисной ситуацией, стоит взглянуть на нее в перспективе.

Упомянутые нами показатели смертности от разных заболеваний мы взяли из публикаций Our World in Data («Наш мир в фактах») — организации при британском Оксфордском университете. Она в свою очередь ориентируется на цифры, получаемые в результате работы большого международного здравоохранительного проекта Global Burden of Disease (GBD, «Глобальное бремя заболеваний»). За исключением данных по коронавирусу, взяты показатели смертности от заболеваний за 2017 год.

Эта графика наглядно показывает, сколько людей умирают ежедневно по разным причинам.

Некоторые уходят из жизни слишком рано

Причины смерти сильно варьируются от страны к стране. В ЮАР и Ботсване, например, главная причина смерти людей сейчас — это ВИЧ/СПИД, а вот в таких странах, как Норвегия, от этих заболеваний умирают мало.

Рано или поздно мы все умираем по той или иной причине. Поэтому, может быть, интереснее узнать, почему некоторые умирают раньше, чем большинство. Возможно, такой большой интерес к терроризму, войнам и природным катастрофам отчасти связан как раз с тем, что многие из сравнительно небольшого количества их жертв погибают намного раньше остальных. Хотя вообще-то то же самое касается и огромного количества смертей от туберкулеза, ВИЧ/СПИД, малярии, а также тех, кто сам сводит счеты с жизнью.

От заразных болезней умирают все реже

Если мы отправимся на 30 лет назад, в прошлое, то обнаружим, что причиной примерно трети всех смертей в мире тогда были заразные заболевания, такие как туберкулез, ВИЧ/СПИД и малярия — вдобавок к высокой детской смертности и к тому, что женщины очень часто умирали во время родов. Также очень многие люди погибали от недоедания.

Сегодня количество смертей по этим причинам в мире уменьшилось почти вдвое по сравнению с 1990 годом. Но все равно очень многие уходят из жизни именно так.

Сейчас почти три четверти всех смертей в мире объясняются такими неинфекционными болезнями, как сердечно-сосудистые заболевания, рак, хронические легочные заболевания и диабет.

В Норвегии неинфекционные заболевания — причина 88% всех смертей.

По-прежнему умирает много детей

В 2017 году почти половине скончавшихся в мире людей было за 70. Люди все чаще проживают долгую жизнь.

Детская смертность только с 1990 года уменьшилась более чем вдвое. Тогда дети составляли примерно четверть от всех умерших в мире.

Однако и до сих пор в мире множество детей умирают, не дожив до пяти лет. В 2017 году почти 10% всех умерших на Земле были младше этого возраста.

В Норвегии в 2017 году дети составили лишь 0,37% от умерших в стране.