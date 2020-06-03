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  3 июня 2020
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Видео — В США при разгоне акции протеста полицейские напали на журналистов
Seattle. Фото: Amanda Snyder/The Seattle Times, via Associated Press
Seattle. Фото: Amanda Snyder/The Seattle Times, via Associated Press

CentralAsia (CA) -  В Вашингтоне полицейские при разгоне акции протеста, вызванной смертью Джорджа Флойда, атаковали австралийских журналистов. Инцидент попал на видео и был показан в прямом эфире, передает The Guardian.

Полицейские напали на австралийского оператора новостей в прямом эфире, когда съемочная группа вела репортаж о протестах из-за гибели Джорджа Флойда.

Возмущение смертью Флойда, безоружного чернокожего человека, который умер после того, как в Миннеаполисе офицер полиции несколько минут нажимал коленом на его шею, вызвало массовые демонстрации и ожесточенные столкновения в США.

Согласно отчету о вскрытии судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин, Флойд скончался в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания), вызванного использованными полицией при задержании приемами.

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