Видео — В США при разгоне акции протеста полицейские напали на журналистов

Seattle. Фото: Amanda Snyder/The Seattle Times, via Associated Press

CentralAsia (CA) - В Вашингтоне полицейские при разгоне акции протеста, вызванной смертью Джорджа Флойда, атаковали австралийских журналистов. Инцидент попал на видео и был показан в прямом эфире, передает The Guardian.



Полицейские напали на австралийского оператора новостей в прямом эфире, когда съемочная группа вела репортаж о протестах из-за гибели Джорджа Флойда.

Возмущение смертью Флойда, безоружного чернокожего человека, который умер после того, как в Миннеаполисе офицер полиции несколько минут нажимал коленом на его шею, вызвало массовые демонстрации и ожесточенные столкновения в США.

Согласно отчету о вскрытии судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин, Флойд скончался в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания), вызванного использованными полицией при задержании приемами.