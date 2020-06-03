[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
С начала беспорядков в США задержаны более девяти тысяч человек
Columbus, Ohio. Фото: Matthew Hatcher/Getty Images
Columbus, Ohio. Фото: Matthew Hatcher/Getty Images

CentralAsia (CA) -  В США с начала акций протестов из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, в городах задержаны 9,3 тысячи человек. Об этом сообщает Associated Press.

Из 9,3 тыс. человек в Лос-Анджелесе были задержаны 2700 человек, в Нью-Йорке около 1500 человек. Также участники протестов задержаны в таких крупных городах, как Даллас, Хьюстон и Филадельфия.

В США идет волна протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, который умер при задержании от рук полиции.В сети распространилось видео, где полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и один из офицеров наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.

После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. Также в результате столкновений умерли 11 участников, большинство из которых были афроамериканцами.

print
  • В Казахстане от коронавируса вылечились почти 6 тысяч человек
  • Могут ли беспорядки в США вызвать вторую волну коронавируса?
  • «Если вы сейчас не вернетесь домой, мы ничего не гарантируем»: журналистка рассказала, как проходит комендантский час в США из-за беспорядков


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com