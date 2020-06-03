С начала беспорядков в США задержаны более девяти тысяч человек

Columbus, Ohio. Фото: Matthew Hatcher/Getty Images

CentralAsia (CA) - В США с начала акций протестов из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, в городах задержаны 9,3 тысячи человек. Об этом сообщает Associated Press.

Из 9,3 тыс. человек в Лос-Анджелесе были задержаны 2700 человек, в Нью-Йорке около 1500 человек. Также участники протестов задержаны в таких крупных городах, как Даллас, Хьюстон и Филадельфия.



В США идет волна протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, который умер при задержании от рук полиции.В сети распространилось видео, где полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и один из офицеров наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.



После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. Также в результате столкновений умерли 11 участников, большинство из которых были афроамериканцами.