В Улан-Баторе прошло электронное обучение на тему: «Тромбоз мозговых синусов и беременность»

CentralAsia (MNG) - Городское управление здравоохранения Улан-Батора в сотрудничестве с Третьей государственной центральной больницей (ТГЦБ) организовало электронный учебный курс «Тромбоз мозговых синусов и беременность».





В электронном обучении приняли участие 540 человек, в том числе представители 93 медицинских организаций, врачи по терапии, неврологии, акушерства и семейные врачи.









Тренинг проводился доктором Н.Лхамцоо, доктором медицинских наук, отделение неврологии и инсульта ТГЦБ, и включал интересную дискуссию.





Благодаря обучению и обсуждению, врачи узнали как правильно управлять неотложной помощью и оказанием первой помощи в случае серьезных неврологических расстройств у беременных женщин, предотвратить осложнения, выявить на ранней стадии и снизить материнскую смертность.





Тромбоз церебральных вен является редким, угрожающим жизни состоянием, которое в настоящее время стало более часто диагностироваться благодаря прогрессу в области методик визуализации. Наиболее распространенными факторами риска тромбоза церебральных вен являются беременность, послеродовый период, использование оральных контрацептивов. Доказана ведущая роль тромбофилических состояний в патогенезе церебральных тромбозов, прежде всего мутаций FV Leiden и протромбина G20210A.





Тромбоз мозговых синусов (ТМС) считается достаточно редким заболеванием, клинические и неврологические проявления которого могут быть весьма разнообразными. К сожалению, в настоящее время врачи общей практики, терапевты, а также неврологи недостаточно информированы о возможности развития данного заболевания при различных патологических состояниях.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения