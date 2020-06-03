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  3 июня 2020
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В Улан-Баторе прошло электронное обучение на тему: «Тромбоз мозговых синусов и беременность»

CentralAsia (MNG) -  Городское управление здравоохранения Улан-Батора в сотрудничестве с Третьей государственной центральной больницей (ТГЦБ) организовало электронный учебный курс «Тромбоз мозговых синусов и беременность».


В электронном обучении приняли участие 540 человек, в том числе представители 93 медицинских организаций, врачи по терапии, неврологии, акушерства и семейные врачи.

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Тренинг проводился доктором Н.Лхамцоо, доктором медицинских наук, отделение неврологии и инсульта ТГЦБ, и включал интересную дискуссию.

Благодаря обучению и обсуждению, врачи узнали как правильно управлять неотложной помощью и оказанием первой помощи в случае серьезных неврологических расстройств у беременных женщин, предотвратить осложнения, выявить на ранней стадии и снизить материнскую смертность.

Тромбоз церебральных вен является редким, угрожающим жизни состоянием, которое в настоящее время стало более часто диагностироваться благодаря прогрессу в области методик визуализации. Наиболее распространенными факторами риска тромбоза церебральных вен являются беременность, послеродовый период, использование оральных контрацептивов. Доказана ведущая роль тромбофилических состояний в патогенезе церебральных тромбозов, прежде всего мутаций FV Leiden и протромбина G20210A.

Тромбоз мозговых синусов (ТМС) считается достаточно редким заболеванием, клинические и неврологические проявления которого могут быть весьма разнообразными. К сожалению, в настоящее время врачи общей практики, терапевты, а также неврологи недостаточно информированы о возможности развития данного заболевания при различных патологических состояниях.
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