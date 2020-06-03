Члены правительства Узбекистана посетили анклав Сох на границе с Кыргызстаном

CentralAsia (UZ) - По поручению премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова члены правительства 2 июня посетили Сохский район, где на днях произошёл приграничный конфликт. Об этом сообщили местные СМИ.

Как отмечается, члены правительства, посетившие Сохский район, должны были изучить потребности местного населения и имеющиеся проблемы.

Среди членов правительства, прибывших в анклав Сох на вертолете были первый заместитель премьер-министра Ачилбай Раматов, вице-премьер по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер Уктам Барноев, вице-премьер по вопросам социального развития Бехзод Мусаев, вице-премьер по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей — министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков, министр народного образования Шерзод Шерматов, министр сельского хозяйства Жамшид Ходжаев, министр физической культуры и спорта Дилмурод Набиев и другие.

По данным местных СМИ, в правительстве разработали программу первостепенных мер для урегулирования ситуации и улучшения условий жизни населения.

В Баткенской области Кыргызстана, на границе с узбекистанским анклавом Сох, 31 мая во время совместной очистки оттоков воды родника Чашма произошел конфликт между жителями узбекистанского села Чашма анклава Сох и кыргызстанского села Чечме. Согласно официальной информации, жители не поделили источник с водой, вспыхнувшая словесная перепалка переросла в противостояние, в ход пошли камни.

После столкновений 1 июня премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов лично встретился с жителями Соха.

В результате столкновений, по данным Кыргызстана, 25 граждан Кыргызстана получили ранения.

Администрация Сохского района официально объявила о 187 пострадавших узбекистанцах, которые были доставлены в районную больницу, а 15 человек были доставлены на вертолете в районные больницы.