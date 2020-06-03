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  3 июня 2020
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Названо место с самым чистым воздухом на планете

CentralAsia (CA) -  Ученые из Университета штата Колорадо, США назвали место с самым чистым воздухом на Земле. Это место находится над Южным океаном, пишет американский журнал научных исследований Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые отмечают, что на сегодняшний день на планете уже практически отсутствуют места с чистым воздухом.

Так, согласно исследованию, регион с самым чистым воздухом – это регион над Южным океаном, куда входят воды Тихого, Атлантического и Индийского океанов, омывающих Антарктиду.

Это место почти не подвергалось влиянию аэрозольных загрязнений и пыли с континентов, подчеркивают исследователи.

«На самом дел Антарктида изолирована от распространения бактерий с южных континентов. Это говорит о том, что Южный океан является одним из немногих регионов, на которых антропогенная деятельность почти не повлияла, - говорит один из авторов научной работы Томас Хилл.

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