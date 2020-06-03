Узбекистан создаст Совет по международным рейтингам

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане будет создан Республиканский совет по международным рейтингам и индексам.

Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ об улучшении позиций Узбекистана в международных рейтингах и индексах, а также внедрении нового механизма системной работы с ними в государственных органах и организациях. Для работы в этом направлении создается Республиканский совет.

Документом определены основные задачи Совета:

проведение системного анализа уровня социально-экономического и политико-правового развития страны, обеспечение учета коренных преобразований, осуществляемых в различных сферах в целях улучшения позиций нашей страны в международных рейтингах и индексах, являющихся приоритетными для Республики Узбекистан, а также устранение проблем, препятствующих эффективности работы в данном направлении;

продвижение инициатив по совершенствованию системы государственной власти и управления, демократизации общества, реализации реформ в сфере государственного и общественного строительства, основанных на передовом зарубежном опыте, в целях улучшения позиций нашей страны в международных рейтингах и индексах, являющихся приоритетными для Республики Узбекистан;

проводить комплексную оценку нормативно-правовых актов и их проектов, направленных на регулирование различных сфер жизни государства и общества, с точки зрения их влияния на позиции нашей страны в международных рейтингах и индексах, являющихся приоритетными для Республики Узбекистан.

Рабочими органами совета определены Министерства финансов и юстиции.

Министерству финансов совместно с другими ведомствами поручено до 1 октября текущего года запустить Единый портал «Республика Узбекистан в международных рейтингах».