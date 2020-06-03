За сутки в Таджикистане выявили 91 новый случай коронавируса

CentralAsia (TJ) - За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрирован 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 3 июня сообщает единый национальный портал по ситуации с коронавирусом.

За сутки не зафиксированы случаи смерти от вируса.

Всего на данный момент число инфицированных в стране достигло 4191 человек, вылечились 2347 человек, скончались 47 пациентов.

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