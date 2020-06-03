В Узбекистане более 21 тысячи жителей, эвакуированных после прорыва дамбы, ещё не вернулись в свои дома

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 2 июня прошел брифинг с участием пресс-секретаря Министерства внутренних дел Шохруха Гиясова по работе с последствиями наводнения в Сардобе из-за прорыва дамбы.

Как сообщил Гиясов, из 89 450 жителей, эвакуированных из Сардобинского, Акалтынского и Мирзаабадского районов, 67 901 вернулись в свои постоянные места жительства. 21 549 граждан всё ещё остаются в эвакуированных районах.

Сформирован список 4025 граждан, получивших материальную помощь в размере 40 млн. сумов (4 тыс долларов США), выделенных пострадавшим семьям. Также сформирован список 1 818 граждан, которые получат материальную помощь.

В целях защиты территорий, опустевших после эвакуации жителей, работают в общей сложности 117: 52 — пеших, 33 — автопатрульных и 32 контрольных пунктов.

В результате наводнения были утеряны паспорта 3663 граждан, из них паспорта 1746 граждан найдены и возвращены владельцам. 1917 гражданам оформлены новые биометрические паспорта.

В результате поисковых работ, обнаружены и возвращены владельцам 11 272 голов скота. 6 112 голов мертвого скота были продезинфицированы и закопаны на 5 специальных территориях.

Участок дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана прорвало рано утром 1 мая. Несколько ближайших к дамбе сел затопило водой. Около 70 000 человек были эвакуированы из 22 населенных пунктов в Сардобинского, Акалтынского и Мирзаабадского районов Сырдарьинской области.

Ранее сообщалось, что для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации после обрушения плотины Сардобинского водохранилища в местный бюджет Сырдарьинской области было выделено 100 миллиардов сумов (более 9,9 млн долларов США).

Согласно указу президента, в 2020-2021 годах в Сардобинском, Акалтынском и Мирзаабадском районах Сырдарьинской области Узбекистана будут построены 50 многоэтажных домов.