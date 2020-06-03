В Польше президентские выборы пройдут 28 июня

CentralAsia (CA) - Президентские выборы в Польше назначили на 28 июня 2020 года. Об этом сегодня сообщила спикер нижней палаты парламента Эльжбета Витек.

По ее словам, Государственная избирательная комиссия поддержала этот план проведения выборов.

После заявления Витек и объявления даты выборов в Польше началась избирательная кампания.

«Я хотела бы, чтобы соперничество во время избирательной кампании было честным и чтобы 28 июня мы могли проголосовать и выбрать президента Польши в первом туре. А если нет, то через две недели состоится второй тур, чтобы до 6 августа у нас был избранный и приведенный к присяге новый глава государства», - сказала она.

Ранее сообщалось, что президентские выборы в Польше в условиях пандемии пройдут 10 июня по почте.