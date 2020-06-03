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  3 июня 2020
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Бердымухамедов открыл монумент велосипеду и принял участие в массовом велопробеге

CentralAsia (TM) -  Утром 3 июня президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов открыл монумент «Велосипед», возведённый у подножия Копетдага. Глава государства дал старт череде спортивных мероприятий, посвящённых Всемирному дню велосипеда, который был учреждён в 2018 году Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Туркменистана.

Президент в своем выступлении напомнил, что в прошлом году в Олимпийском городке Ашхабада состоялась спортивная акция с участием 2019 велосипедистов, которая была зафиксирована в Книге рекордов Гиннесса как самый продолжительный однолинейный велопарад.

Глава Туркменистана также отметил, что в 2021 году в Олимпийском городке будет проведен чемпионат мира по велоспорту на треке.

12-километровый велопробег завершился в центре столицы у Государственной трибуны, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

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