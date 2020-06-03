Главный эпидемиолог Швеции публично признал ошибкой свою стратегию борьбы против коронавируса

- Азия и мир, общество
- 17:16, 03 июня 2020
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CentralAsia (CA) - Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл впервые публично признал, что предложенная им стратегия борьбы с коронавирусом в стране, предполагающая отказ от карантина, привела большому количеству смертей, передает Bloomberg.
«Если бы мы столкнусь с той же болезнью, имея те знания, которые у нас есть сегодня, я полагаю, мы бы выбрали нечто среднее между тем, что сделала Швеция, и выбрал весь остальной мир», - предположил он.
Швеция единственная из стран Евросоюза, которая не стала вводить самоизоляцию и закрывать школы и общественные места для сдерживания эпидемии. Национальная стратегия предполагала плавное распространение коронавируса с целью избежать перегрузок системы здравоохранения до тех пор, пока у жителей не выработается коллективный иммунитет или пока не появится необходимая вакцина. Швеция запретила массовые мероприятия с участием более 50 человек, но рестораны, магазины, спортивные клубы и школы продолжили работать. Тегнелл, как пишет Bloomberg, был автором этой стратегии — ему правительство поручило разработать меры реагирования на эпидемию.
Бывший главный эпидемиолог Швеции Анника Линде ранее поддерживала данную стратегию Тегнелла, но позже заявила, что стратегия «шведских генералов войны с коронавирусом» потерпела неудачу.
Она сообщила, что изо дня в день наблюдает, как ее преемник Андерс Тегнелль докладывает о высоких показателях смертности в стране.