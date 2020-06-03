Главный эпидемиолог Швеции публично признал ошибкой свою стратегию борьбы против коронавируса

n Anders Tegnell. Фото: Potus Lundahl/AFP via Getty Images

CentralAsia (CA) - Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл впервые публично признал, что предложенная им стратегия борьбы с коронавирусом в стране, предполагающая отказ от карантина, привела большому количеству смертей, передает Bloomberg.



«Если бы мы столкнусь с той же болезнью, имея те знания, которые у нас есть сегодня, я полагаю, мы бы выбрали нечто среднее между тем, что сделала Швеция, и выбрал весь остальной мир», - предположил он.



Швеция единственная из стран Евросоюза, которая не стала вводить самоизоляцию и закрывать школы и общественные места для сдерживания эпидемии. Национальная стратегия предполагала плавное распространение коронавируса с целью избежать перегрузок системы здравоохранения до тех пор, пока у жителей не выработается коллективный иммунитет или пока не появится необходимая вакцина. Швеция запретила массовые мероприятия с участием более 50 человек, но рестораны, магазины, спортивные клубы и школы продолжили работать. Тегнелл, как пишет Bloomberg, был автором этой стратегии — ему правительство поручило разработать меры реагирования на эпидемию.



Бывший главный эпидемиолог Швеции Анника Линде ранее поддерживала данную стратегию Тегнелла, но позже заявила, что стратегия «шведских генералов войны с коронавирусом» потерпела неудачу.

Она сообщила, что изо дня в день наблюдает, как ее преемник Андерс Тегнелль докладывает о высоких показателях смертности в стране.

После чего заявила, что она уже не уверена, что Швеция поступала правильно: «Швеции следовало закрыть общество еще в марте, когда это сделали Дания и остальная Европа. В самом начале инфекция у нас распространялась слишком, слишком быстро. И, как оказалось, это привело к серьезным последствиям, которые сейчас отражаются на показателях смертности», - сказала она Berlingske.